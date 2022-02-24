Главная » Новости



21:20, 24 февраля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В Орле принимают первых беженцев из ДНР и ЛНР.



- Крыша течёт, стена рушится. Жильцы многоквартирного дома бьют тревогу. Ситуацией заинтересовался следственный комитет.



- В Орловской области сняли ряд противоэпидемических ограничений.



- Школьники осваивают дроны. Их разработками заинтересовались производители беспилотников.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл





Новости СМИ2