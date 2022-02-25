В Орловской области подвели текущие итоги ямочного дорожного ремонта

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8:45, 25 февраля 2022 года
В Орловской области подвели текущие итоги ямочного дорожного ремонтаВ данный момент литым асфальтобетоном обновлено 3,5 тыс. квадратных метров дорожного полотна.
На еженедельном совещании с главами муниципальных образований подвели текущие итоги ямочного дорожного ремонта в Орловской области.
Всего в данный момент литым асфальтобетоном обновлено 3,5 тыс. квадратных метров дорожного полотна, из которых 2,2 тыс. приходится на Орёл.
По области за сезон планируется отремонтировать до 280 тыс. «квадратов» дорог – 50 тыс. в Орле, 5,5 тыс. в Мценске, 4,3 тыс. – в Ливнах. Завершить работы поручено к маю.
Артём Ежаков