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8:45, 25 февраля 2022 года В Орловской области подвели текущие итоги ямочного дорожного ремонта В данный момент литым асфальтобетоном обновлено 3,5 тыс. квадратных метров дорожного полотна.





На еженедельном совещании с главами муниципальных образований подвели текущие итоги ямочного дорожного ремонта в Орловской области.



Всего в данный момент литым асфальтобетоном обновлено 3,5 тыс. квадратных метров дорожного полотна, из которых 2,2 тыс. приходится на Орёл.



По области за сезон планируется отремонтировать до 280 тыс. «квадратов» дорог – 50 тыс. в Орле, 5,5 тыс. в Мценске, 4,3 тыс. – в Ливнах. Завершить работы поручено к маю.





Артём Ежаков





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