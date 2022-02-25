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11:10, 25 февраля 2022 года В Орловской области достигнут третий показатель роста промпроизводства в ЦФО Об этом заявил глава регионального департамента промышленности и торговли Максим Петров во время брифинга для СМИ.





В Орловской области достигнут третий показатель роста промпроизводства в ЦФО. Он составил 11,6%. Об этом заявил глава регдепартамента промышленности и торговли Максим Петров во время брифинга для СМИ, его слова приводит сайт областного правительства.



Объём отгруженной продукции в минувшем году составил 183,6 миллиарда рублей, что на 23% больше, чем в 2020 году. По предварительным данным, объем инвестиций в сектор 3,8 миллиарда рублей. Размер налоговых поступлений отрасли превысил 14,6 миллиарда рублей. Это треть суммарных налоговых поступлений региона. Прирост – 48 %. Отрасль обеспечивает около 50 тысяч рабочих мест.



Также Петров заявил, что инвесторы, пришедшие в Орловскую область, смогут в среднем на два года быстрее начать выпуск продукции. Это удастся сделать за счет новых площадок, обеспеченных всей необходимой инфраструктурой – индустриального парка «Новосильское шоссе» и частного промышленного технопарка «Ломоносов» на площадке бывшего завода «ОРЛЭКС».





Артём Ежаков





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