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9:42, 25 февраля 2022 года В Орле на сутки запретят стоянку машин на Привокзальной площади Ограничения продлятся с 10:00 25 февраля до 10:00 26 февраля.





В мэрии Орла предупреждают автомобилистов о предстоящих неудобствах. В связи с необходимостью очистки Привокзальной площади от снега и наледи с 10:00 25 февраля до 10:00 26 февраля года на ней будет запрещена стоянка транспортных средств.





Артём Ежаков





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