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10:40, 25 февраля 2022 года 11 человек спасено и 25 эвакуировано из задымленного дома на ул. Маринченко в Орле В результате ЧП никто не пострадал.





Накануне днем в доме на ул. Маринченко в Орле загорелась квартира на третьем этаже. Возникло сильное задымление подъезда. Пожарными спасено 11 человек и 25 было эвакуировано. В результате ЧП никто не пострадал.



Пламя полностью уничтожило квартиру изнутри. Огнем поврежден общий коридор. Выгорели электрощитки на третьем и первом этажах.



Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования в квартире.



За прошедшие сутки орловские ПСЧ выезжали на вызовы 17 раз, трижды это были пожары.



Фото из архива





Артём Ежаков





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