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11:45, 25 февраля 2022 года Орловское отделение «Сбербанка» работает в штатном режиме Заявление организации публикует городская администрация.





Орловское отделение «Сбербанка» сообщает, что все их системы и офисы работают в штатном режиме. Клиентам — физическим и юридическим лицам, — доступны их средства в полном объёме.



Снятие и пополнение счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» и других каналах обслуживания. Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме. Обмен валюты также проводится без ограничений.



Сбербанк внимательно изучает новые условия работы в связи с объявленными санкциями в отношении корреспондентских счетов. Принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность денег клиентов.



Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях.





Артём Ежаков





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