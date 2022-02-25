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10:53, 25 февраля 2022 года Завкафедрой ОГУ им. Тургенева подозревается в получении взяток Преступление инкриминируют заведующей кафедрой анатомии, физиологии, гигиены и экологии человека Института естественных наук и биотехнологий.





СУ СК России по Орловской области объявил о возбуждении четырех уголовных дел в отношении заведующей кафедрой анатомии, физиологии, гигиены и экологии человека Института естественных наук и биотехнологий ОГУ им. Тургенева. В настоящий момент производства по статье «получение взятки» объединены в одно. Поводом к разбирательству стали оперативные данные УМВД.



По версии следствия, подозреваемая в течение двух лет склоняла педагогов университета к выставлению хороших оценок двоим студентам во время сессий, за одного из которых она вдобавок написала дипломную работу и предоставила ему готовые ответы к вступительному экзамену в магистратуру. В обмен она получила от студентов 97 тыс. рублей.





Артём Ежаков





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