Сегодня в Орловскую область прибудет первая крупная партия беженцев из ЛНР и ДНР

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12:15, 25 февраля 2022 года
Сегодня в Орловскую область прибудет первая крупная партия беженцев из ЛНР и ДНРПрибудут более 350 граждан Республик. Почти половина из них – дети.
25 февраля в Орловскую область прибудет первая крупная партия беженцев из ЛНР и ДНР. Прибудут более 350 граждан Республик. Почти половина из них – дети. Об этом заявил региональный Уполномоченный по правам ребенка Константин Домогатский.
В данный момент в регион прибыл 31 человек, из которых семеро – дети. Эти люди приехали самостоятельно.
По опыту других регионов Домогатский заявил, что прибывающим детям подчас не хватает теплых вещей. Также для ребят требуются средства личной гигиены, детское питание, канцелярские принадлежности, книги и игрушки.
С перечнем адресов пунктов приема гуманитарной помощи можно ознакомиться здесь.
Артём Ежаков