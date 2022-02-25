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12:15, 25 февраля 2022 года

Сегодня в Орловскую область прибудет первая крупная партия беженцев из ЛНР и ДНР

Прибудут более 350 граждан Республик. Почти половина из них – дети.


25 февраля в Орловскую область прибудет первая крупная партия беженцев из ЛНР и ДНР. Прибудут более 350 граждан Республик. Почти половина из них – дети. Об этом заявил региональный Уполномоченный по правам ребенка Константин Домогатский.

В данный момент в регион прибыл 31 человек, из которых семеро – дети. Эти люди приехали самостоятельно.

По опыту других регионов Домогатский заявил, что прибывающим детям подчас не хватает теплых вещей. Также для ребят требуются средства личной гигиены, детское питание, канцелярские принадлежности, книги и игрушки.

С перечнем адресов пунктов приема гуманитарной помощи можно ознакомиться здесь.

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Артём Ежаков


 
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