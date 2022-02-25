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13:45, 25 февраля 2022 года 578 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 Госпитализирован 121 человек. Пятеро скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 25 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 578 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 97 218). Госпитализирован 121 человек.



Накануне выписано 304 жителя региона (всего – 76 805). Умерли пятеро. С начала пандемии в области скончалось 1 731 человек.





Артём Ежаков





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