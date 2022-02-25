Пропавший 19 января в Орле Иван Замуруев найден мертвым

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13:15, 25 февраля 2022 года
Пропавший 19 января в Орле Иван Замуруев найден мертвымОб этом сообщили в региональном Центре поиска пропавших людей.
В Центре поиска пропавших людей по Орловской области заявили о фактическом окончании поисков Ивана Замуруева. К сожалению, молодой человек найден мертвым.
Ориентировка Центра поиска пропавших людей по Орловской области
«Установлено местонахождение без вести пропавшего Замуруева Ивана Григорьевича, 2004 года рождения, который 19 января 2022 года в период времени с 08:15 до 21:40 ушел из дома, после чего перестал выходить на связь с родственниками. 24 февраля 2022 года в адрес Службы регистрации несчастных случаев поступила информация о том, что в одном из оврагов найден мужчина без признаков жизни, личность которого была установлена в последствии как Замуруев Иван Григорьевич»
, – заявили
в ЦППЛ.
Артём Ежаков