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12:10, 25 февраля 2022 года

Орловщина отмечает 200-летие со дня рождения знаменитого русского фольклориста Павла Якушкина

Юбилейная дата приходится на январь. В течение года в Орловской области пройдёт череда праздничных мероприятий. Выставку детских работ, посвящённых Якушкину, уже подготовили в Орловской школе изобразительных искусств и ремёсел.


Очки, борода и копна непослушных волос - на детских рисунках без труда угадывается образ известного фольклориста, нашего земляка Павла Якушкина. Написать картины, посвящённые его творчеству, предложили ребятам из школы искусств и ремесел. Экспозиция приурочена к 200-летию со дня рождения учёного.
 
Внешний вид учёного современники и вправду описывали, как простоватый и неряшливый. Однако он не мешал, а наоборот помогал исследователю быть ближе к крестьянскому народу. Собиратель фольклора и этнограф Якушкин родился в Орловской губернии - на теперешней территории Покровского района. В поисках народных песен, сказок и других словесных «бриллиантов» прошёл Новгородскую, Тверскую, Костромскую, Псковскую области и, конечно, родную Орловщину. 
 
Белла Леонова, заведующая кафедрой культурного наследия ОГИК: «Ходил он преимущественно пешком. Или предпочитал добираться вместе с крестьянами, культуру и быт которых он изучал, - или с паломниками, или на крестьянских телегах и возах».
 
Юбилейную дату в нашем регионе намерены отмечать широко. Выставка дала старт чреде праздничных мероприятий. 
 
Вера Ефремова, директор Орловского объединённого литературного музея И.С. Тургенева: «В этом году известные учёные-фольклористы поговорят о культурном наследии, о целом пласте его творчества. Это будет две конференции». 
 
В мае, при благоприятной эпидобстановке, в Вятском Посаде проведут фестиваль «Легенды и были об Орле», в основе которого песни и сказки, собранный Павлом Якушкиным в нашем регионе.



Юлия Сабельникова


 
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