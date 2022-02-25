Губернатор Орловской области провел первую рабочую встречу с новым региональным прокурором

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14:35, 25 февраля 2022 года
Губернатор Орловской области провел первую рабочую встречу с новым региональным прокуроромАндрей Клычков, Алексей Тимошин и начальник Главного управления кадров Генпрокуратуры РФ Валерий Войнов обсудили приоритетные задачи надзорного ведомства.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сегодня провел рабочую встречу с новым региональным прокурором Алексеем Тимошиным. Заседание прошло при участии начальника Главного управления кадров Генпрокуратуры РФ Валерия Войнова. Стороны обсуждали приоритетные задачи надзорного ведомства – работу с дольщиками, предпринимателями, контроль с области расселения жильцов аварийных домов, борьбу с коррупцией, а также другие вопросы.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин утвердил смену прокурора Орловской области. Теперь уже экс-глава регионального надзорного ведомства Владислав Малкин занял аналогичную должность во Владимирской области. Ему на смену пришел Алексей Тимошин – бывший первый заместитель Малкина. Прокуроры назначены на пятилетний срок.
Фото пресс-службы правительства Орловской области
Артём Ежаков