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14:35, 25 февраля 2022 года

Губернатор Орловской области провел первую рабочую встречу с новым региональным прокурором

Андрей Клычков, Алексей Тимошин и начальник Главного управления кадров Генпрокуратуры РФ Валерий Войнов обсудили приоритетные задачи надзорного ведомства.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков сегодня провел рабочую встречу с новым региональным прокурором Алексеем Тимошиным. Заседание прошло при участии начальника Главного управления кадров Генпрокуратуры РФ Валерия Войнова. Стороны обсуждали приоритетные задачи надзорного ведомства – работу с дольщиками, предпринимателями, контроль с области расселения жильцов аварийных домов, борьбу с коррупцией, а также другие вопросы.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин утвердил смену прокурора Орловской области. Теперь уже экс-глава регионального надзорного ведомства Владислав Малкин занял аналогичную должность во Владимирской области. Ему на смену пришел Алексей Тимошин – бывший первый заместитель Малкина. Прокуроры назначены на пятилетний срок.

Фото пресс-службы правительства Орловской области




Артём Ежаков


 
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