Главная » Новости



12:55, 25 февраля 2022 года В Орловской области на программу ОМС в 2022 году предусмотрено около 10,3 млрд. рублей Ежегодно Правительством нашей страны утверждается Программа госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи. На ее основе утверждаются и местные территориальные программы, в состав которых входят территориальные программы обязательного медицинского страхования. О том, какую медицинскую помощь можно получить по полису ОМС в 2022 году, рассказала заместитель директора ТФОМС Орловской области Наталья Каверина.





Сколько средств предусмотрено на медицинскую помощь по полису ОМС в этом году, и какие основные направления выделены в Территориальном программе ОМС? - Территориальной программой ОМС на 2022 год предусмотрено около 10,3 млрд. рублей на оказание медицинской помощи застрахованным жителям Орловской области по всем условиям ее оказания, в том числе и за пределами Орловской области. Приоритетным направлением остается профиль «онкология». На оказание медицинской помощи по этому профилю предусмотрен 1,2 млрд. рублей. При оказании высокотехнологичной медицинской помощи наибольшую долю занимает профиль «сердечно-сосудистая хирургия» со стентированием коронарных артерий больных с нестабильной стенокардией и острым и повторным инфарктом миокарда. С текущего года в перечень ВМП включен новый метод лечения по профилю «офтальмология»-интравитреальные инъекции. Всего на оказание ВМП предусмотрено 359,4 млн. рублей. На проведение процедуры ЭКО для застрахованных жителей Орловской области на 2022 год предусмотрено 42,9 млн. рублей на 334 процедуры. Комплексное лабораторное обследование при определении показаний и подготовке женщин к этой процедуре осуществляется на базе перинатального центра БУЗ Орловской области «НКМЦ им. З. И. Круглой». Так же как и предыдущих годах в текущем году за счет средств ОМС предусмотрена оплата дорогостоящего лечения больных вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара БУЗ Орловской области «ГБ им. С. П. Боткина» и больных с хронической почечной недостаточностью препаратами в инъекционной форме для профилактики осложнений диализа в медорганизациях, оказывающих услуги диализа.

На медицинскую реабилитацию в условиях круглосуточного стационара выделено 127,5 млн. рублей. Помимо этого появилось новое направление по профилю «медицинская реабилитация» для амбулаторных условий при состоянии пациента по ШРМ от 1 до 3 баллов, включает в себя, в том числе реабилитацию после перенесенной новой коронавирусной инфекции COVID-19. Всего на указанное направление предусмотрено около 39,3 млн. рублей. На проведение профилактических мероприятий (диспансеризация, профилактические медицинские осмотры) в 2022 году предусмотрено 893,6 млн. рублей, что выше уровня предыдущего года почти на 209,4 млн. рублей. Около 48,7 млн. рублей из указанной суммы предусмотрено на углубленную диспансеризацию граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Какие дорогостоящие диагностические услуги доступны по полису ОМС в текущем году, в том числе исследования на COVID-19? - На дорогостоящие диагностические услуги (МРТ, КТ – исследования, УЗИ сердечно-сосудистой системы, эндоскопические исследования, молекулярно-генетические исследования, патологоанатомические исследования биопсийного (операционного) материала с целью выявления онкологических заболеваний) предусмотрено около 233,5 млн. рублей. Помимо этого около 57,2 млн. рублей предусмотрено на оплату тестирования новой коронавирусной инфекции COVID-19 в амбулаторных условиях в случае: - наличия у застрахованных граждан признаков острого простудного заболевания неясной этиологии при появлении симптомов, не исключающих наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19); - наличия у застрахованных граждан новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе для оценки результатов проводимого лечения; - положительного результата исследования на COVID-19, полученного с использованием экспресс-теста. Назначение отдельных диагностических (лабораторных) исследований осуществляется лечащим врачом, где пациент получает медицинскую помощь. Порядок направления и маршрутизация пациентов на такие исследования устанавливаются приказами Департамента здравоохранения Орловской области. Сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований, компьютерной и магнитно-резонансной томографии не должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения исследований (в случае подозрения на онкозаболевание - 7 рабочих дней). Сохраняется в этом году возможность получения медицинской помощи в федеральных клиниках? - Как и прошлом году Программой госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год установлены отдельные нормативы для оказания медицинской помощи застрахованным гражданам в федеральных медицинских организациях по круглосуточному и дневному стационару, в том числе по профилю «онкология», «медицинская реабилитация», а также при проведении ЭКО. Расчеты за медицинскую помощь, оказанную федеральными клиниками, осуществляются напрямую Федеральным фондом обязательного медицинского страхования. Так, для застрахованных жителей нашей области на эти цели выделено 660,0 млн. рублей, что позволит обеспечить доступность высококвалифицированной помощи для наших жителей. Порядок направления застрахованных лиц в федеральные клиники утвержден приказом Минздрава России от 23.12.2020 № 1363н. Согласно этому порядку медицинскую помощь в федеральных клиниках можно получить не только по направлению лечащего врача, но и самостоятельно при предъявлении полиса обязательного медицинского страхования. Обращаю внимание, что при самостоятельном обращении решение о госпитализации или об отказе в госпитализации принимает федеральная клиника. Есть ли изменения в предоставлении стоматологической помощи? - Нет. Также как в предыдущих годах при оказании стоматологической медицинской помощи за счет средств ОМС предусмотрено использование светоотверждаемых материалов отечественного производства, что позволяет обеспечивать доступность и качество бесплатных стоматологических услуг. Перечень стоматологических материалов, необходимых для оказания бесплатной медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС размещен на официальном сайте ТФОМС Орловской области. При лечении зубов с применением стоматматериалов, входящих в данный Перечень, бесплатно должны проводиться и рентген, и анестезия.





Елена Литинская





Новости СМИ2