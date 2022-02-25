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12:44, 25 февраля 2022 года «Мы могли бы потерпеть, но жалко родителей». Первые беженцы из ДНР и ЛНР нашли приют в Орле В Орле уже находятся 17 человек и ДНР и ЛНР. Они добирались сюда самостоятельно. Почти все нашли приют у родственников. Трое размещены в гостинце «Русь».





Почти двое суток на машине из ДНР. Семья из Макеевки долго не решалась на отъезд в Россию: пожилые родители Людмилы Юшко не хотели покидать родные места. Людмила Юшко, жительница ДНР: «Мы могли бы потерпеть, но жалко родителей - чтобы они не видели этого. Они 41-го и 44-года рождения, уже возраст какой. В 14-м году они уже всё это увидели, не хочется, чтобы они увидели ещё хуже, потому что сейчас там еще хуже». Когда поняли, что другого пути нет, собрали самое необходимое и поехали, что называется, куда глаза глядят. Город выбирали на ходу. Уже в пути поняли: в России их не бросят. Так и произошло. На пути к Орлу, когда силы оказались на исходе, на ночлег пустили незнакомые люди. И старших членов семьи приютили на несколько дней. На сколько будет нужно. Ахмат Гараев, житель ДНР: «По дороге ехали, остановились уже ночью, спать хотелось, попросились на ночлег. Оставили нас. Они (родственники, прим. ред.) там остались, мы поедем и заберем их, сюда приедем». Задерживаться надолго приехавшие не хотели бы. Говорят: как только ситуация стабилизируется, они планируют вернуться. Но пока им обеспечены тёплая постель и горячий обед - по законам гостеприимства и помощи. Разместили прибывших в гостинице «Русь». Там для жизни есть всё необходимое, в том числе и горячие питание. Условия проживания первых беженцев, прибывших из ДНР и ЛНР, проверил и губернатор. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сходил в гостиницу «Русь», где разместились беженцы из Донецкой и Луганской Республик. Условия нормальные. Ожидаем по распределению МЧС прибытия большей группы». Что касается выплат, положенных беженцам, то деньги они получат в ближайшее время. Каждый - по 10 тысяч рублей.





Юлия Сабельникова





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