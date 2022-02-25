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15:10, 25 февраля 2022 года Орловский облсовет принял закон о компенсации расходов на газификацию домовладений для льготников Сумма возмещения может достигать 50 тысяч рублей.





Орловский облсовет в ходе сегодняшней сессии принял закон о компенсации расходов на газификацию домовладений для льготников. Сумма возмещения максимально может достигать 50 тысяч рублей. Деньги предусмотрены из регионального бюджета. Документ предусматривает компенсацию расходов жителей при подводке газовых коммуникаций от границ участка к домовладению, затраты на газовое оборудование, подключение. Меры такой соцподдержки будут предоставляться однократно на основании заявления в отношении одного домовладения.



На льготу вправе рассчитывать: ветераны Великой Отечественной войны, указанные в статье 2 ФЗ «О ветеранах»; ветераны боевых действий на территории СССР, на территории РФ и территориях других государств, указанные в статье 3 ФЗ «О ветеранах»; инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий, указанные в статье 4 ФЗ «О ветеранах»; Дети войны Орловской области, которые получили данный статус; инвалиды I группы; одиноко проживающие инвалиды II и III групп; семьи, имеющие ребенка-инвалида или детей-инвалидов; малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума; семьи, которым установлен статус многодетной семьи Орловской области; супруги погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак; супруги погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак; супруги, не вступившие в повторный брак, и родители погибших (умерших) ветеранов боевых действий; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.



Напомним, что в рамках программы бесплатной газификации можно без затрат подвести «голубое топливо» к границам домовладений. Для этого нужно, чтобы газовая инфраструктура уже находилась в населённом пункте. Тем не менее, провести газ непосредственно по своему участку некоторым слоям населения не по карману, поэтому во многих регионах страны, включая теперь и Орловщину, приняты меры помощи льготникам. Под принятый закон в регионе попадает 200 человек, соответственно, дополнительные расходы областного бюджета составят 10 миллионов рублей.



Напомним, что заявки на участие в программе социальной газификации будут принимать весь 2022 год. В пакет нужных документов входят правоустанавливающие бумаги на здание и участок. Подать их можно через сайт единого оператора газификации и в офисах «Газпром газораспределение Орёл» и в МФЦ.





Артём Ежаков





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