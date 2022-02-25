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16:15, 25 февраля 2022 года

В Орловской области перед судом предстанут трое членов ОПГ по распространению немаркированного табака

В преступлении обвиняются трое жителей Мценска.


Мценский районный суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении троих жителей Мценска. На скамье подсудимых оказались 49-летний мужчина, а также 40-летняя женщина и 72-летняя пенсионерка. Их обвиняют в незаконным обороте немаркированных табачных изделий и использовании чужого товарного знака, – сообщили в прокуратуре.

Из незаконного оборота изъяты табачные изделия на сумму свыше 7,7 миллиона рублей. Ущерб правообладателю торгового знака составил 300 тысяч рублей.

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Артём Ежаков


 
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