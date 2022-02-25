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15:37, 25 февраля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Испытание дорогой - позади. Орёл принимает и размещает первых самостоятельно прибывших с Донбасса.



- Своих не бросаем. Орловцы поддерживают беженцев. Пункты сбора помощи пополняются необходимым.



- Патриарх российской политики. Сегодня Егор Семёнович Строев отмечает 85-летие. О его пути - в жизни, и в политике – сюжет специального корреспондента программы «Вести» Александра Ревунова.



- Курс - на выздоровление. В регионе свободно 467 ковидных коек. Им начнут возвращать их изначальный профиль.



- Техосмотр автомобилей перестал быть обязательным. Но специалисты утверждают, что пренебрегать им не стоит.



- В Орле проходит международная конференция «Образ будущего».



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