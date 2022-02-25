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15:16, 25 февраля 2022 года Патриарх российской политики Сегодня Егор Семёнович Строев отмечает 85-летие. О его пути - в жизни, и в политике – сюжет специального корреспондента программы «Вести» Александра Ревунова.













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