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16:45, 25 февраля 2022 года Дольщики, вложившиеся в строительство дома в Знаменке, получат компенсации Речь идет о здании по ул. Маршала Куликова, ранее возводимом ООО «Промсервис-Универсал».





Дольщики, вложившиеся в строительство дома по ул. Маршала Куликова в Знаменке, получат компенсации. Об этом заявили в Фонде развития территорий.



Информацию о старте выплат Фонд опубликует на своем официальном сайте фонд214.рф в ближайшее время.





Артём Ежаков





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