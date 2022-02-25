Горсовет Орла утвердил повышение тарифа на содержание жилья

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15:36, 25 февраля 2022 года
Горсовет Орла утвердил повышение тарифа на содержание жильяОкончательное решение приняли во время сегодняшней сессии.
Сегодня во время сессии городского совета депутаты утвердили новый тариф на содержание жилья – 15 рублей 80 копеек за 1 квадратный метр, что на 9,08% больше, чем ранее. Решение коснется тех домов, в которых нет УК, а также домов, собственники квартир в которых не договорились на общем собрании о размере тарифа.
Плата включает в себя работы и услуги по управлению многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, – напомнили в горсовете.
Артём Ежаков