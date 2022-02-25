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15:36, 25 февраля 2022 года

Горсовет Орла утвердил повышение тарифа на содержание жилья

Окончательное решение приняли во время сегодняшней сессии.


Сегодня во время сессии городского совета депутаты утвердили новый тариф на содержание жилья – 15 рублей 80 копеек за 1 квадратный метр, что на 9,08% больше, чем ранее. Решение коснется тех домов, в которых нет УК, а также домов, собственники квартир в которых не договорились на общем собрании о размере тарифа.

Плата включает в себя работы и услуги по управлению многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, – напомнили в горсовете.


Артём Ежаков


 
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