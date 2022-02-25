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17:36, 25 февраля 2022 года Объект культурного наследия в Орле может повторить судьбу «карточного домика» Жители многоквартирного дома № 3 по улице Гостиной бьют тревогу.





Многоквартирный дом № 3 по улице Гостиная в Орле - объект культурного наследия. 5 лет назад там прошёл капитальный ремонт. Но жильцы без конца подают сигналы SOS. Из последнего – обрушение потолка. Перекрытие не выдержало напора горячей воды из лопнувшей трубы.



Вода лилась 50 минут. Именно столько понадобилось, чтобы своими силами отключить отопление. По словам жителей, экстренные службы прибыли на место через полтора часа.



Анастасия Деулина, жительница дома №3 по ул. Гостиная: «Если бы аварийка приехала раньше, таких бы разрушений не было. Потому что 50 минут лился кипяток. Естественно ни одно перекрытие, тем более такого старого дома, не выдержало бы».

Дому почти 70 лет. Колонны, арки, лепнина – всё, как полагается для объекта культурного наследия.



Геннадий Стрекалов, житель дома №3 по ул. Гостиная: «По-настоящему он был двухэтажный, на всех фотографиях он двухэтажный. Надстроили третий этаж. Сделали здесь такой громадный магазин, где убрали все перегородки во всю длину. И он так вот дышит».

По словам жильцов, перекраивали первый этаж трижды. Но причиной потопа считают последний ремонт. Любой стук здесь эхом разносится по дому, строительные работы идут пару недель. Что послужило причиной потопа, неизвестно, комиссию никто не собирал, но новые батареи в магазине установили.



В 2016 году дом уже пережил капремонт. Работы приняли. Первая зима показала: кровля сделана с нарушениями, как и фасад. Поэтому сегодня многоквартирный дом опять в одном строю с аварийными. В фонде капитального ремонта об этом знают - готовят проектно-сметную документацию, на неё нашли 200 тысяч. Больше пока никакой конкретики.



Владимир Слизовский, и.о. директора регионального фонда капремонта МКД на территории Орловской области: «Мы пока изыскали средства на разработку проектно-сметной документации, чтобы понять, во-первых, что необходимо сделать, в каком объеме и на какие средства. В рамках разработки ПСД предусматривается ремонт кровли и фасада».

Но на это денег нет. Несмотря на то, что фонд капремонта суд выиграл, рассчитывать на 28 миллионов от подрядчика не приходится - он банкрот. Так что просить средства планируют из областного бюджета. Долгое время за дом носил статус «отказника» - квартир мало, проблем много. За его содержание отвечала городская администрация, после трагического случая с упавшей льдиной на мальчика управляющая компания нашлась.



Оксана Тарарыченкова, заместитель начальника управления строительства дорожного хозяйства и благоустройства администрации г. Орла: «Были проведены необходимые работы, такие как определение тарифа, подготовка документации, визирование, и «Престиж 57» была определена как управляющая организация не более чем на один год».

Пока на жизнь жителей, которые боятся повторения судьбы «карточного домика», это никак не повлияло. Штукатурка - обваливается, кирпичи - падают вниз не только в квартирах. Тротуар тоже под прицелом.





Анна Вайсергисер





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