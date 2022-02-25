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18:16, 25 февраля 2022 года Орловский хоккеист Александр Никишин представлен к госнаграде Наш спортсмен награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.





Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о награждении олимпийцев государственными наградами. Обладатели серебряных медалей Олимпиады получат медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. В их числе и защитник сборной России Александр Никишин.



Напомним, серебряная медаль Александра Никишина стала первой для Орловской области наградой Олимпиады за последние 17 лет.



В 2021 году медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил орловский теннисист Юрий Ноздрунов. Он выиграл бронзовую медаль на Паралимпиаде в Токио.





Анастасия Дорохова





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