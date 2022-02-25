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18:37, 25 февраля 2022 года Орловский облсовет принял единогласно решение о региональной компенсации за подведение газа для льготников В повестке заседания регионального парламента рассмотрели два десятка вопросов. О главных решениях, принятых сегодня, расскажет корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер.





Сегодня депутаты Орловского облсовета рассмотрели 20 вопросов, один из которых касается догазификации. Депутаты единогласно приняли решение о региональной компенсации за подведение газа в дом для льготных категорий.



Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Мы около 50 тысяч рублей финансируем, в том числе, чтобы довести газ в само жилое помещение».

До этого момента в рамках программы догазификации трубу с «голубым топливом» бесплатно подводили лишь до границ участка. Сегодня в области около трёх тысяч собственников ждут, когда газ появится и у них в доме. Многим это просто не по карману. Именно для льготных категорий и создан новый закон.



Иван Дынкович, руководитель фракции КПРФ в Орловском облсовете: «Принципиально важно, что фракция КПРФ настаивала на включение в льготную категорию граждан категорию «Дети войны». Иван Устинов, руководитель фракции «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Орловском облсовете: «Мы рады, что людям будут помогать сделать газификацию к дому. До дома проведут, а в доме тоже сложно провести - нужны большие средства, поэтому поддержали однозначно».

Оформить такую льготу смогут около двухсот жителей. На поддержку потребуется примерно 10 миллионов рублей.



Михаил Вдовин, руководитель фракции «Единая Россия» в Орловском облсовете: «Закон принимался в очень такие сжатые сроки. Мы отметили очень конструктивную работу областной администрации департамента ЖКХ, управления, департамент социальной защиты - это показывает, как конструктивная работа помогает нашим жителям».

В регионе на треть больше изъято наркотических средств, чем годом ранее. По количеству ДТП показатели не стали лучше, что объяснили увеличением автомашин. Перед депутатами отчитался начальник полиции.



Юрий Савенков, начальник УМВД России по Орловской области: «Проблемным вопросами остается выделение бюджетных средств на развитие технических средств АПК «Безопасный город». Внесено предложение правительству области и ГУ МЧС по вопросу установки дополнительных видеокамер в местах проведения публичных мероприятий и модернизации имеющегося оборудования».

Говорили депутаты и о капитальном ремонте. В центре внимания - школы. Возраст большинства - от 30 до 70 лет. Приводить в порядок планируют в первую очередь сельские школы.



Светлана Ковалёва, руководитель фракции «Новые люди» в Орловском облсовете: «Необходимо в кратчайшие сроки уменьшать период, когда создается документация, отправляются запросы, то есть уменьшать количество итераций, для того чтоб в максимально короткие сроки делать ремонт в школах». Владислав Числов, руководитель фракции ЛДПР в Орловском облсовете: «Нужно обязательно обустраивать площадки возле школ, подходные пути, тротуары и площадь, где проходят линейки, потому что зачастую так бывает, что здание отремонтировано, а вокруг территория не облагорожена».

В списке на капитальный ремонт сейчас 10 образовательных учреждений.





Анна Вайсергисер





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