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21:20, 25 февраля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Орёл принимает беженцев из ЛНР и ДНР. Пункты сбора помощи пополняются необходимым.



- Техосмотр автомобилей перестал быть обязательным. Но специалисты утверждают, что пренебрегать им не стоит.



- Орловский облсовет принял решение о региональной компенсации за подведение газа для льготников.



- Патриарх российской политики. Сегодня Егор Семёнович Строев отмечает 85-летие. О его пути - в жизни, и в политике – сюжет специального корреспондента программы «Вести» Александра Ревунова.



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