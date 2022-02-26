Главная » Новости



20:52, 26 февраля 2022 года Орловская область продолжит участие в программе Минпросвещения РФ по капремонту школ Успешная реализация договоренностей позволит обновить каждую пятую школу региона к 2026 году.





В Орловской области в рамках программы Минпросвещения РФ по капремонту учебных учреждений планируют обновить каждую пятую школу региона к 2026 году. По состоянию на 1 января этого года проект насчитывал 10 школ. Работы уже проведены в Змиевской и Новосильской СОШ, а также Колпнянском лицее. Имеется госэкпертиза на капремонт Дровсковской СОШ Покровского района, Селезнёвской СОШ Новосильского района и Краснооктябрьской школы Мценского района, которые включены Министерство в соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2022 — 2023 годах.



Всего в Орловской области для участия в дальнейших отборах Минпросвещения РФ составлен перечень из 75 общеобразовательных организаций. В приоритетном порядке будут ремонтироваться сельские школы.



Параллельно до 2024 года в Орле должны появиться четыре новые школы: на ул. Зеленина, в микрорайоне «Болховский», на ул. Родзевича-Белевича и ул. Кузнецова. Также будет введен в строй новый корпус в школе № 2 в Ливнах.





Артём Ежаков





Новости СМИ2