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19:00, 26 февраля 2022 года Орловского предпринимателя обвиняют в краже вина и красной икры у попутчика Вскоре суд приступит к рассмотрению дела.





В Орле передано в суд дело в отношении 49-летнего предпринимателя. Мужчина обвиняется в краже бутылки дорогого вина и банки красной икры у попутчика, – сообщили в транспортной полиции. Подсудимый и подозреваемый вместе ехали в поезде.



Приехав в Орёл, обвиняемый собрался покинуть купе. Заметив, что на столе стоит пакет с деликатесами, а рядом никого нет, мужчина прихватил чужое имущество и скрылся. Владелец оперативно заметил пропажу и выскочил на платформу, увидев стремительно удаляющегося попутчика. Рядом находился наряд ППС, к которым и обратился потерпевший.



Свою вину мужчина признал, объяснив свой поступок желанием выпить хорошего вина и отведать икры. Похищенное изъяли.





Артём Ежаков





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