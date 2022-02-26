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17:30, 26 февраля 2022 года Свыше 13 тысяч орловцев покинули область в прошлом году В Орёлстате подвели годовые итоги миграции населения.





В Орловской области подвели годовые итоги миграции населения. В 2021-м малую родину покинули 14 тыс. человек. В позапрошлом году этот показатель равнялся 15,6 тыс. К нам в регион переехали порядка 13,2 тыс. граждан. Миграционное снижение составило 817 человек. По сравнению с 2020-м цифру удалось немного снизить.



Традиционно бывшие орловцы уезжали в другие регионы России – так поступили 13,3 тыс. человек. Из других областей страны на Орловщину прибыли 11,1 тыс. человек. Из-за границы к нам перебрались 2,1 тыс. граждан, а уехали из России 659 уже бывших жителей региона.





Артём Ежаков





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