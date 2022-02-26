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9:03, 26 февраля 2022 года В прошлом году орловцы чаще женились, чем разводились В Орёлстате подсчитали число свадеб и бракоразводных процессов в 2021 году.





В 2021 году в Орловской области 4 404 пары связали себя узами брака – это на 1 083 свадьбы больше, чем год назад. 3 257 семей решили разойтись, что на 462 случая больше, чем в 2020-м. Предварительные данные приводит Орёлстат.





Артём Ежаков





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