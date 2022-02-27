Главная » Новости



18:04, 27 февраля 2022 года Свыше 400 орловских подростков вакцинировались от COVID-19 179 ребят полностью завершили прививочный курс двухкомпонентного «Спутника М».





439 орловских подростков привиты от COVID-19, 179 уже получили второй компонент вакцины «Спутник М», – сообщил глава регдепартамента здравоохранения Станислав Шувалов на заседании оперативного штаба. Его слова приводит сайт областного правительства. Процедура добровольная, выполняется с согласия родителей, а с 15 лет необходимо также согласие самого ребенка. Прививка рассчитана на подростков в возрасте 12 – 17 лет.



В данный момент уровень коллективного иммунитета в Орловской области составляет 72%. Показатель снизился – на пике он составлял 77%. Его удержание зависит от ревакцинации населения.





Артём Ежаков





Новости СМИ2