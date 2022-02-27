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10:45, 27 февраля 2022 года В минувшем году дистанционные мошенники выманили у орловцев более 433 миллионов рублей Всего было зарегистрировано свыше полутора тысяч преступлений подобного рода.





В 2021 году в Орловской области было зарегистрировано 1 533 мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. За 12 месяцев подобным образом у орловцев выманили свыше 433 миллионов рублей, возместить удалось более 121 миллиона. Установлено 276 подозреваемых, – сообщили в областном УМВД.





Артём Ежаков





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