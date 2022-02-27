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8:35, 27 февраля 2022 года

Орловцы могут оказать помощь в правильной утилизации батареек

Перерабатывают отработавшие свой срок элементы питания крупные металлургические заводы. Но попадает туда только незначительная часть от всего объёма. Большая часть попадает в мусор и в прямом смысле слова отравляет нам жизнь. Как исправить ситуацию, разбиралась корреспондент ГТРК «Орёл» Елизавета Капырина.


У каждого в доме можно собрать целую армию устройств, работающих от батареек. Выбрасывать отработавшие свой срок элементы питания вместе с бытовым мусором запрещено. Об этом говорит и знак на самой батарейке.

Пока батарейка не разрушена, она не представляет угрозы. Без защитного слоя токсичные элементы попадают в почву. У нас в регионе есть завод, который на этапе сортировки мусора отбирает батарейки для дальнейшей утилизации.

Антон Яремкив, главный инженер мусоросортировочного предприятия: «Вместе с мусором батарейки поступают на наше предприятие и ссыпаются в барабаны переработки и фильтрации. После того, как из этих барабанов мусор распределяется по конвейерным лентам, магнитные сепараторы захватывают и сбрасывают их в места накопления».

За год в сортировочном центре собирают от 8 до 10 тонн используемых батареек, после их отправляют в Челябинск. Там уже переработкой занимается металлургический завод. И это идеальный и правильный путь для утилизации батареек. Но, не все машины с ТБО приезжают в подобные центры. По-прежнему мусор продолжают сваливать на полигоны, где элементы питания пролежат лет сто, а потом начнут выделять опасные вещества. В обязанности регионального оператора их сортировка и утилизация не входит.

Александр Филатов, заместитель директора УК «Зеленая роща»: «Перечень наших полномочий ограничивается обращением с ТКО, которые относятся к 4 классу опасности, поэтому региональный оператор не имеет в настоящее время полномочий по организации обращений с отходами 1-2 класса опасности, к которым относятся многие элементы, входящие в батарейки».

Регоператоры должны сообщать о том, что сдавать батарейки нужно в специальные пункты. В нашем городе их можно найти в магазинах бытовой техники, в одной из крупных сетевых торговых структур. Также они есть в торговых точках продаж электротоваров и в офисе регионального оператора. Если вы выбросите батарейки в мусорный бак, вас не оштрафуют, но заботиться об окружающей среде - наша социальная ответственность.

Каждый житель России в среднем выбрасывает минимум семь батареек в год. 20 тысяч тонн использованных источников питания попадает на свалки. При этом правильно утилизируется полторы тысячи тонн. Получается, что остальное возвращается в наш дом уже вместе с водой, пищей и воздухом.


Елизавета Капырина


 
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