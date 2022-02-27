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19:08, 27 февраля 2022 года
В Орле запланирован капремонт восьми школПервыми в списке на обновление числятся школа № 15, лицей № 32 и гимназия № 39.
В Орле запланирован капремонт восьми школ, – сообщили в городской администрации. Первыми в очереди числятся школа № 15, лицей № 32 и гимназия № 39 – к августу на эти объекты должны быть готовы проект и смета, после чего будет подаваться запрос на финансирование работ из федерального бюджета.
Также в списке на обновление находятся школы № 6, 12, 20 и 26, а также гимназия № 16.
В капремонт включены ремонт фасада и кровли, внутренняя отделка, замена инженерных коммуникаций, восстановление систем видеонаблюдения и охраны, однако конечный перечень определяет руководство учебного учреждения совместно с управляющим советом и родителями.
Артём Ежаков