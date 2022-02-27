Главная » Новости



19:08, 27 февраля 2022 года В Орле запланирован капремонт восьми школ Первыми в списке на обновление числятся школа № 15, лицей № 32 и гимназия № 39.





В Орле запланирован капремонт восьми школ, – сообщили в городской администрации. Первыми в очереди числятся школа № 15, лицей № 32 и гимназия № 39 – к августу на эти объекты должны быть готовы проект и смета, после чего будет подаваться запрос на финансирование работ из федерального бюджета.



Также в списке на обновление находятся школы № 6, 12, 20 и 26, а также гимназия № 16.



В капремонт включены ремонт фасада и кровли, внутренняя отделка, замена инженерных коммуникаций, восстановление систем видеонаблюдения и охраны, однако конечный перечень определяет руководство учебного учреждения совместно с управляющим советом и родителями.





Артём Ежаков





Новости СМИ2