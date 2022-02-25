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19:25, 25 февраля 2022 года Свыше 300 беженцев из республик Донбасса прибыли в Орловскую область Поезд прибыл на железнодорожный вокзал Орла несколько часов назад. Вынужденных переселенцев встречали медики, сотрудники социальных служб, волонтеры.





351 беженец из республик Донбасса прибыл сегодня в Орловскую область, в их числе 158 детей. На железнодорожном вокзале Орла вынужденных переселенцев встречали медики, сотрудники социальных служб, волонтеры, а также губернатор Андрей Клычков и мэр Юрий Парахин. Как заявил глава региона, пункты временного размещения готовы к приему граждан из ДНР и ЛНР. «Чужой беды не бывает и равнодушным в такой ситуации невозможно оставаться. Этим людям, особенно детям, сейчас непросто, но самое главное – они уехали от регулярных обстрелов и постоянного страха. А мы постараемся создать для них комфортные условия и хотя бы на время заменить родной дом. Это наша гражданская ответственность, братский и человеческий долг», – заявил губернатор.





Артём Ежаков





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