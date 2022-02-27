Вести-Орёл. События недели. 27.02.2022

- Гуманитарная помощь для беженцев из ДНР и ЛНР. Орловцы в стороне не остались!

- Орловщина принимает тех, кто вынужден покинуть свой дом.

- День защитника Отечества - праздник, сплотивший представителей разных национальностей.

- Орловский памятник культурного наследия нуждается в ремонте после ремонта.