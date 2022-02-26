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11:50, 26 февраля 2022 года

В Орле может быть развернуто 30 временных пунктов для размещения пострадавших при ЧС

Ранее жители региона просили губернатора опубликовать список таких мест.


Мэрия Орла опубликовала перечень пунктов временного размещения населения, пострадавшего в ЧС на территории города. Всего в областной столице 30 таких ПВР – 9 в Железнодорожном районе, 5 в Заводском, 4 в Северном и 12 в Советском. В них создано 3 290 спальных мест и 4 250 сидячих. С подробным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что опубликовать список таких мест ранее попросили жители региона.


Артём Ежаков


 
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