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11:50, 26 февраля 2022 года В Орле может быть развернуто 30 временных пунктов для размещения пострадавших при ЧС Ранее жители региона просили губернатора опубликовать список таких мест.





Мэрия Орла опубликовала перечень пунктов временного размещения населения, пострадавшего в ЧС на территории города. Всего в областной столице 30 таких ПВР – 9 в Железнодорожном районе, 5 в Заводском, 4 в Северном и 12 в Советском. В них создано 3 290 спальных мест и 4 250 сидячих. С подробным перечнем можно ознакомиться по ссылке.



Напомним, что опубликовать список таких мест ранее попросили жители региона.





Артём Ежаков





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