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13:00, 26 февраля 2022 года Орловчанка стала жертвой кражи из-за беспечного хранения ключа в тайнике В преступлении подозревают пожилую соседку потерпевшей.





В Колпнянском районе полицейскими установлена подозреваемая в краже 70 тысяч рублей из частной дома. Ей оказалась 69-летняя соседка потерпевшей. Пенсионерка нашла ключ от здания в близлежащем тайнике, – сообщили в УМВД.



Женщина признала вину и вернула деньги. Её отпустили под подписку о невыезде, – сообщили в областном УМВД.





Артём Ежаков





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