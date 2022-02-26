Главная » Новости



14:30, 26 февраля 2022 года Под Орлом отремонтируют три школьные дороги Работы запланированы в текущем году.





В 2022-м году в Орловском муниципальном округе отремонтируют три дороги, ведущие к школам, – сообщили в региональном правительстве. Это дорога по ул. Центральная в деревне Ивановское, дорога по ул. Центральная в деревне Овсянниково и дорога по ул. Чкалова и Школьная в деревне Большая Куликовка.



Также запланирован ремонт дорог, ведущих к туробъектам. Это трасса Болхов – Орел – Витебск, Знаменское – Хотынец, ведущая к Орловскому полесью, а также М-2 «Крым» – Клейменово – Башкатово, которая ведет к месту захоронения Афанасия Фета.



Все работы будут вестись в рамках нацпректа «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его целевой показатель ремонта на текущий год составляет 18 автодорог протяженностью 97 километров.





Артём Ежаков





Новости СМИ2