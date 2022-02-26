Главная » Новости



15:45, 26 февраля 2022 года 559 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 Госпитализировано 85 человек. Четверо скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 26 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 559 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 97 777). Госпитализировано 85 человек.



Накануне выписано 380 жителей региона (всего – 77 185). Умерли четверо. С начала пандемии в области скончалось 1 735 человек.





Артём Ежаков





Новости СМИ2