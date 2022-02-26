В Орловской области встретили беженцев из республик Донбасса

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15:40, 26 февраля 2022 года
В Орловской области встретили беженцев из республик ДонбассаПодробнее – в сюжете корреспондента ГТРК «Орел» Всеволода Трифонова.
351 беженец из республик Донбасса прибыл сегодня в Орловскую область, в их числе 158 детей. На железнодорожном вокзале Орла вынужденных переселенцев встречали медики, сотрудники социальных служб, волонтеры, а также губернатор Андрей Клычков и мэр Юрий Парахин.
Все беженцы уже находятся в пунктах временного размещения. Сотрудники миграционной службы сейчас регистрируют прибывших.
Всеволод Трифонов