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12:13, 27 февраля 2022 года В Орловской области – 509 новых случаев коронавирусной инфекции Госпитализировано 36 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 27 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено:



- 509 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией;

- госпитализировано 36 человек;

- после выздоровления выписано 337 человек;

- скончались три человека.



Всего с начала пандемии в регионе выявлено:

- положительных тестов на COVID-19 – 98 286;

- количество летальных исходов из-за коронавируса – 1 738.





Орловское Информбюро





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