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12:15, 27 февраля 2022 года В Мценске начался ремонт дорог Ямы ремонтируют литым асфальтом.





Как сообщает аккаунт администрации Мценска в соцсетях, 25 февраля в городе стартовал ямочный ремонт. Подрядная организация МУП «Коммунальщик» ремонтирует мост через реку Зушу по ул. Мира.



В ближайшее время дорожное покрытие будет отремонтировано на улицах Мира, Кузьмина и Машиностроителей.

Фото пресс-службы администрации города Мценска





Орловское Информбюро





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