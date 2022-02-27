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13:23, 27 февраля 2022 года

Жителей ЛНР и ДНР в пунктах временного размещения посетили депутаты Орловского облсовета и представители ОНФ

Они пообщались с людьми и выяснили, в чём конкретно нуждаются вынужденные переселенцы из республик Донбасса.


26 февраля депутаты Орловского облсовета и представители ОНФ посетили пункты временного размещения - санатории «Дубрава» и «Орловчанка» - и выслушали просьбы эвакуированных.

На сегодняшний день в «Дубраве» находятся 54 человека. Это пожилые люди и инвалиды, которым требуется медицинское наблюдение. Они уже прошли медосмотр и получают всю необходимую помощь. Санаторий «Орловчанка» принял 121 человека, 67 из них — дети.

К активной работе с эвакуированными подключились волонтёры. По словам депутата Госдумы Ольги Пилипенко, сейчас необходимо организовать не только процесс обучения для десятков детей, находящихся в пунктах размещения, но и досуг.

Ольга Пилипенко, депутат Госдумы: «На призыв о помощи откликнулись все добровольческие организации. К образовательному процессу подключатся волонтёры-педагоги, аниматоры. Готовятся обучающие и игровые программы. Орловский театр кукол покажет детям свои спектакли, ведь многие из них кукольные представления увидят впервые».

Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета: «Сегодня мы выяснили, что конкретно необходимо людям, с какими проблемами они столкнулись. Это бытовые сложности, организационные, юридические и социальные вопросы. Будем решать каждую проблему индивидуально. Постараемся оказать всю необходимую помощь».

Оперативный штаб и пункт сбора гуманитарной помощи работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Орел, ул. 1-я Посадская, д. 14. Подробную информацию можно получить по телефону 8 (4862) 55-48-22.

Пункты сбора гуманитарной помощи также располагаются:

- в Центре патриотического воспитания «Патриот-57»;
- ул. Полесская, 53 (Орловское региональное отделение Российского Красного Креста): режим работы – с 10:00 до 17:00 ежедневно, телефон: (4862) 76-05-93;
- ул. Максима Горького, 37 (гостиница «Русь», исполком Общероссийского Народного фронта): режим работы – по будням с 10:00 до 18:00, телефон: (4862) 47-51-63;
- в офисах региональных отделений партий «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР, «Новые люди».

Фото пресс-службы Орловского облсовета


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