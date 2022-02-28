В Нарышкино мальчик вывел из горящего дома троих младших братьев

|
|
|Главная » Новости
10:00, 28 февраля 2022 года
В Нарышкино мальчик вывел из горящего дома троих младших братьевДвое ребят получили ожоги первой степени.
Накануне утром на ул. Комсомольской в поселке Нарышкино загорелся жилой деревянный дом. До прибытия пожарных один из проживающих в нем детей вывел из здания троих младших братьев. Двое ребят – 2012 и 2021 годов рождения – получили ожоги первой степени. Лечиться они будут амбулаторно.
В причинах пожара будут разбираться специалисты. В доме работали пожарные извещатели, смонтированные в рамках областной программы по оснащению жилья многодетных семей этими устройствами.
За прошедшие выходные орловские ПСЧ выезжали на вызовы 21 раз, из них 8 выездов пришлись на ликвидацию возгораний, – сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.
Фото из архива
Артём Ежаков