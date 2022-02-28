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10:12, 28 февраля 2022 года В мэрии Орла сообщили о сегодняшних отключениях водо- и энергоснабжения в городе Неудобства продлятся несколько часов.





В мэрии Орла сообщили о сегодняшних отключениях водо- и энергоснабжения в городе. 28 февраля из-за профработ на трансформаторных подстанциях ожидается отключение электричества у следующих абонентов: ул. Раздольная, 35, 37, 37а (до 12:00); ул. Бурова, 44 (до 12:00); ул. Раздольная, 37б, 39, 39а, 39б (с 14:00 до 17:00).



До 15:00 для промывки водонагревателя отключено горячее и частично холодное водоснабжение по адресам: ул. Советская, 15. 17, 19, 20, 28, 32; ул. Набережная Дубровинского, 76, 86, 88, 90.





Артём Ежаков





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