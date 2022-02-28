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10:55, 28 февраля 2022 года Причиной смертельного пожара в Знаменском районе могла стать непотушенная сигарета В огне погиб 66-летний мужчина.





Накануне днем в селе Красниково Знаменского района загорелась квартира. Очагом пожара стала кровать – пламя уничтожило 4 кв. метра мебели. Здесь же огнеборцами было найдено тело 66-летнего мужчины. Предположительной причиной трагедии названо неосторожное обращение с огнем при курении.



За прошедшие выходные орловские ПСЧ выезжали на вызовы 21 раз, из них 8 выездов пришлись на ликвидацию возгораний, – сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.



Фото из архива





Артём Ежаков





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