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11:20, 28 февраля 2022 года

Под Орлом иномарка насмерть переехала лежащего пешехода

Трагедия произошла в субботу вечером.


Вечером 26 февраля на 3-м километре автодороги «Орёл – Тамбов – Совхозный – Липовец» водитель «Рено Логан» насмерть переехал 34-летнего пешехода, лежащего на проезжей части. Мужчина скончался на месте ДТП до приезда медиков.

За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 20 ДТП, пять человек пострадали, один погиб.

Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области


Артём Ежаков


 
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