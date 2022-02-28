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11:45, 28 февраля 2022 года 502 жителя Орловской области накануне заболели COVID-19 Госпитализировано 5 человек. Двое скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 28 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 502 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 98 788). Госпитализировано 5 человек.



Накануне выписано 423 жителя региона (всего – 77 945). Умерли двое. С начала пандемии в области скончалось 1 740 человек.





Артём Ежаков





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