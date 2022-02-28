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12:20, 28 февраля 2022 года

В Орловской области объявлен конкурс на создание памятного знака Тургеневскому дубу

Лучший проект будет воплощён на территории усадебного парка в Спасском-Лутовиново. Проекты на конкурс принимаются до 15 апреля. Подробности рассказал директор музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин.


 В Орловской области объявлен конкурс на создание памятного знака Тургеневскому дубу. Как будет проходить этот конкурс?

- Конкурс будет проходить в три этапа. Конкурсные работы мы будем принимать до 15 апреля. Затем конкурсная комиссия в течение месяца отберет три лучших проекта, которые будут награждены дипломами и премиями по 50 тысяч рублей. И эти три лучших проекта будут выставлены на народное голосование, которое пройдет с 15 мая по 15 июня. И не только жители Орловской области, но и все россияне смогут проголосовать за этот народный проект, который будет реализован в Спасском-Лутовиново.

Кто может принимать участие в этом конкурсе? Это могут быть только профессионалы?

- Надо сказать, что конкурс международный. Помимо России заинтересованность проявила Франция. Конечно, мы обращаемся к профессионалам - архитекторам, художникам, дизайнерам, но и не профессионалы могут также принять участие в конкурсе, причём это может быть и отдельный гражданин, и творческое сообщество. Ни возраст, ни проживание участников, ни гражданство не имеют значения. Чтобы узнать условия, нужно зайти на сайт музея-заповедника «Спасское-Лутовиново», там выложены правила.

На что нужно будет делать акцент в эскизе?

- Этот артобъект, который будет создан из ствола Тургеневского дуба, станет еще одной достопримечательностью Спасского-Лутовиново. Поэтому он должен органично вписаться в территорию и стать ещё одним символом Спасского. Мы смещаем акценты: если раньше кланялись дубу, то теперь будут кланяться родине. Конечно, мы посадим Тургеневский дуб, его потомка, и у нас появится такая композиция - в каком-то виде ствол Тургеневского дуба и растущее дерево, и получится такая композиция – «смертью смерть поправ».

А судьи - кто?

- У нас очень профессиональная конкурсная комиссия. Председатель - Андрей Бобыкин, он вице-президент Российской академии художеств, академик, Заслуженный художник РФ. Из орловских представителей - Гиви Калмахелидзе, Народный художник России, а также Людмила Балыкова, самый известный тургеневед, председатель Тургеневского общества в Орле, кроме того - Вера Ефремова, директор нашего литературного музея. Есть еще и представитель ЮНЕСКО - секретарь комиссии РФ в Юнеско Георгий Орджоникидзе. Также в комиссию входит Тарас Поляков - ведущий сотрудник Института Наследия имени Дмитрия Лихачева, Мария Черняк - вице-президент Союза дизайнеров России, Георгий Павленко - председатель Союза архитекторов Орловской области. Словом, жюри очень профессиональное.

Каковы результаты голосования конкурса «Европейское дерево года»?

- Пока мы на четвертом месте. Голосование завершится 28 февраля. Голоса будут проверяться. Итоги будут подводиться 15 марта.


Эва Стасюлевич


 
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