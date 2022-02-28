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12:25, 28 февраля 2022 года

Орловцев приглашают вспомнить о потерянных ценностях и истинных чувствах

На сцене Академического театра им. Тургенева покажут спектакль по пьесе Александра Вампилова «Старший сын».


Появление взрослого сына в семье, о котором никто не имеет понятия, история не такая уж и редкая. Но, знаменитый драматург, рассказал её так, что уже много лет она остается интересной нескольким поколениям.

Виктор Стрельченко, режиссёр-постановщик: «Именно пьеса «Старший сын» отличается, на мой взгляд, от остальных пьес Вампилова - тем, что там заложено очень много метафор, и там за текстом стоят не ординарные судьбы, как может показаться на первый взгляд».

Именно на этих метафорах и старается сделать акцент режиссер. Отсюда на сцене появляются и люди в военной форме, и звучит монолог короля Лира. Роль Сарафанова исполнит Виктор Межевикин.

Виктор Межевикин, артист ОГАТ им. И.С. Тургенева, исполнитель роли Сарафанова: «Мне думается, что этот спектакль, при всей его такой необычной форме, будет более полноценен, чем то, что я видел - потому что он раскрывает внутренний мир Сарафанова наглядно».

Но от оригинального текста, написанного Вампиловым, никто не отходит. На сцене появятся и все герои, которых мы помним по фильму с Леоновым и Караченцовым. Кто они - отец-неудачник и лже-сын? Интересно решены и образы других героев спектакля.

Надежда Захаркина, актриса театра ОГАТ им. И.С. Тургенева, исполнительница роли Нины: «Это девушка - не по годам взрослая и очень сильная, но при этом очень хрупкая. Сила её - это защита, как мне кажется».

Как жить, когда все принимаешь близко к сердцу, как жить, когда думаешь, что ничего не смог дать свои детям? Режиссёр и актёры ищут ответы на эти вопросы, их узнаем и мы уже 4 марта, на премьере спектакля.


Эва Стасюлевич


 
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