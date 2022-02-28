Главная » Новости



13:30, 28 февраля 2022 года Бюджетные учреждения Орловской области сократили долги за энергоресурсы по сравнению с прошлым годом Всего они должны 755 миллионов рублей.





Бюджетные учреждения Орловской области сократили долги за энергоресурсы по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил на аппаратном совещании глава регдепартамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Григорий Шайкин. Его слова приводит областной информационный портал.



К 1 февраля уровень задолженности достиг 755 миллионов рублей. В основном это долги за газ. Наибольшая часть сложившейся суммы сформировалась на предприятиях ЖКХ – 558 миллионов рублей. По ряду направлений долги все-таки выросли.





Артём Ежаков





Новости СМИ2